Polèmica a OT per aquesta frase sobre el feminisme

I és que els comentaris amb to despectiu que ha fet a alguns concursants, no han agradat al públic.

¿como les decimos a los triunfitos que ser finalista es malo? — 🦂soymario (@SeguidoMario) March 1, 2020

ni puta idea de feminismo tiene. — Anya 🇸🇪☁️ (@angelicbxtch) March 1, 2020

Que Lista eres.... Ah no que acaba en ista.... — Silvy💗 (@silvyloveOT) March 1, 2020

No tiene ni idea de lo que significa "feminista", triste realidad para una cantante donde su labor es aprovechar la fama para concienciar https://t.co/9orozn9jVL — Karina 🇮🇨♥ (@Kariitiwi) March 1, 2020

Ni lista, ni modista, ni pianista, ni altruista... https://t.co/baKJ4ZUxSf — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) March 1, 2020

Des que va començar Operación Triunfo 2020, que Natália Jiménez no ha parat de rebre critiques.Doncs bé, aquest diumenge, durant la gala la cantant va tornar a ser el centre de la polèmica a les xarxes socials, però aquesta vegada per unes declaracions del passat. Mentre s'emetia el programa, un usuari va recuperar un vídeo de l'artista de feia uns anys on assegurava que no era feminista.Així defensava la seva opinió:Com era d'imaginar, el vídeo no va trigar a fer-se viral i a acumular desenes de respostes. Aquí algunes de les més populars: