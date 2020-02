Les detallades instruccions d'un net al seu avi perquè vegi el futbol a la TV que s'han fet virals

He hecho esto para que mi abuelo pueda ver el fútbol y me siento orgulloso del resultado pic.twitter.com/HOKNhQgeYI — Juanjito JR (@juanjopm_) February 15, 2020

Aquí está el protagonista de esta historia. ❤️ pic.twitter.com/6LDWYZkbGm — Juanjito JR (@juanjopm_) February 16, 2020

Un usuari de Twitter ha aconseguit gairebé 10.000 retuits i més de 80.000 "m'agrades" a unes elaborades instruccions perquè el seu avi pugui veure el futbol per la televisió. El jove detalla com accedir al canal HDMI on el seu avi podrà veure els partits que desitgi.L'usuari també ha penjat una foto en què surten net i avi mostrant el manual amb cares de felicitat.L'emotiva història s'ha fet viral ràpidament i, a més dels like i retuits, ha obtingut un elevat nombre de comentaris. Molts, lloant la seva iniciativa. I molts d'altres, explicant casos similars viscuts en carn pròpia amb d'altres familiars d'edat avançada i poc acostumats a les noves tecnologies.