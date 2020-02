Cancel·len un altre congrés a Barcelona pel coronavirus

L'empresa de ciberseguretat estatunidenca Fortinet ha decidit cancel·lar el congrés Accelerate 2020 que havia de celebrar a Barcelona a causa del coronavirus.



En un comunicat penjat al seu web, la companyia ha assegurat que aquesta decisió, presa després de la cancel·lació del Mobile World Congress, s'ha pres "per evitar qualsevol possible propagació del coronavirus".



El congrés s'havia de celebrar la setmana que ve al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), al recinte del Fòrum. Segons l'empresa, la demanda havia superat les seves "expectatives" i estaven "ansiosos" per celebrar el congrés, però finalment han decidit cancel·lar-lo com a conseqüència del coronavirus.



És la segona cancel·lació d'un congrés internacional a Barcelona a causa del coronavirus, tot i que les autoritats sanitàries insisteixen que no hi ha motius per l'alerta a l'estat espanyol.