FOTOS Un experiment en una escola revela la importància de rentar-se les mans per evitar la grip

Actualment Catalunya es troba en fase d'epidèmia de la grip. L'activitat gripal s'ha situat en els 147,4 casos per 100.000 habitants, superant la barrera epidèmica, que aquest any se situa en els 98 casos. El departament de Salut recorda que la millora manera de protegir-se i evitar propagar el virus és vacunar-se i mantenir unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular. Precisament per ser conscients de la importància que té rentar-se les mans, una professora d'una escola de primària dels Estats Units, ha fet un exercici amb el pa de motlle per ensenyar les bones pràctiques als seus alumnes.L'experiment va consistir en posar diverses llesques de pa de motlle a dins d'unes bosses de plàstic. "Vam agafar el pa i el vam tocar", explica la professora Jaralee Metcalf en el seu perfil de Facebook on ha compartit l'experiment. En una de les bosses van posar una llesca de par sense tocar, en una altra una llesca que van tocar amb les mans brutes, una altra que van tocar amb les mans netes amb desinfectant, una penúltima la van tocar amb les mans netes amb aigua i sabó i finalment van posar-ne una altre que van refregar pels diferents ordinadors de la classe.El resultat és més que evident. Passades un parell de setmanes les diferents llesques de pa van mostrar de quina manera les bactèries actuen sobre el pa en funció de la higiene.