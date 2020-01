VÍDEO Impressionant jugada de petanca que desafia totes les lleis de la física

-Es imposible ese tiro

Segurament poques vegades una jugada de petanca, en aquest cas de petanca anglesa, ha aixecat tanta expectació. Més de tres milions de persones s'han quedat amb un pam de nas en veure una jugada mestra que desafia totes les lleis de la física.Es tracta de l'esportista britànic Nick Brett que durant el Campionat del Món de petanca anglesa indoor va fer una jugada espectacular. En el vídeo es pot apreciar com la posició de les boles que ja s'han tirat fan gairebé impossible trobar un espai per acostar la seva al jack, la bola més petita.Però la destresa d'aquest jugador fa que aconsegueixi un efecte espectacular per fer passar la seva bola per entremig d'altres dues fins a aconseguir tocar la més petita i deixar tothom amb la boca oberta. En el vídeo es poden sentir les paraules del comentarista que no dóna crèdit de què està veient: "És ridícul, és tan bo que és ridícul!". El jugador Nick Brett va aconseguir guanyar la partida.