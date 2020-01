VÍDEO L'espectacular (i impossible) cistella a l'últim minut a la lliga universitària dels EUA

THIS IS THE MOST INSANE GAME-TYING BUZZER BEATER EVER pic.twitter.com/q6pUf4eMYx — Rush the Other 26 (@other26hoops) January 11, 2020

Espectacular desenllaç que s'ha viscut en un partit de la lliga universitària dels Estats Units, entre els equips de Davidson i Saint Joseph's (Conferència Atlàntic 10). El lluminós reflectia un 76-73 per als locals, a falta de tres segons per al final, però un triple sobre la botzina ha portat el matx a la pròrroga.Ara bé, el llançament,des de més enllà dels 6,75, no ha estat estètic i en una posició forçada. Tot el contrari, en la jugada a la contra, l'assistència, que apuntava cap a un altre jugador és més bona posició, ha acabat dins la cistella. Ha agafat la pilota i com ha pogut ha dirigit l'esfèric a cistella, tot just abans de creuar la línea de tres.Malgrat l'encert i optar a guanyar, el Saint Joseph's ha acabat perdent el partit per 89-83. En el temps extra no hi ha hagut la mateixa sort.