3.500 euros per provar parcs d'atraccions als EUA

Oferta de feina especial. L' agència britànica Ocean Florida està buscant algú per provar parcs d'atraccions als EUA i cobrar per fer-ho. Les condicions són atractives: 3.500 euros per tres setmanes de feina en què l'escollit anirà a alguns dels parcs temàtics més famosos del país com són Disney World, Universal Orlando Resort o SeaWorld Orlando. A més, també hi ha l'opció que hi vagi un acompanyant.El formulari per sol·licitar feina estarà obert fins a final de mes: el 31 de gener. En la segona fase de la selecció es demanarà als candidats que enviïn un vídeo. Per optar al lloc de treball cal ser major d'edat i tenir el passaport d'Anglaterra.