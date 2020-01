Les cinc claus d'un iogurt saludable

Quin és el millor iogurt? I quins són més saludables? EuropaPress ha entrevistat a Marián García, doctora en Farmàcia i graduada en Nutrició Humana i Dietètica. La doctora fa un repàs de les cinc claus per un iogurt saludable.



1. La humilitat del iogurt: només dos ingredients. Un bon iogurt ha de constar de dos ingredients, quatre com a màxim. Llet i ferments làctics és el necessari per fer un bon iogurt. N'hi ha que tenen llet en pols o proteïnes de la llet per motius tecnològics. Si tenen més de 5 ingredients, ja es consideren productes ultraprocessats.



2. La regla 3-4-3. Un bon iogurt ha de seguir la regla 3-4-3, és a dir, que ha de contenir aproximadament un 3% de grassa, 4% de sucres i un 3% de proteïnes.



3. La traïció del 0%. Els iogurts amb un 0% de grassa acostumen a ser una falsedat perquè afegeixen sucre. Per tant, tot i no tenir grasses, poden tenir edulcorants i additius.



4. Millor sense fruita. Sempre és millor que la fruita del iogurt li afegeixis a casa. Molts d'aquests tipus de producte els afegeixen sucs de fruites concentrats, amb molts sucres.



5. Els iogurts amb bifidus són millors? No se'ls podria anomenar iogurts perquè estan fermentats per bifidobacteris, és a dir, llets fermentades. Tot i això, no s'ha demostrat que són millors que un iogurt normal.