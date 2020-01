Bloquegen el perfil de Sharon Stone d'una app de cites en creure que era fals

L'actriu Sharon Stone, popularment coneguda per la pel·lícula Instint Bàsic, s'ha trobat amb una situació inèdita en veure com el seu perfil en una app per trobar parella quedava bloquejat. Els responsables de l'app van decidir fer-ho perquè es van pensar que era un perfil fals.



Però res més lluny de la realitat, l'actriu va reivindicar el compte com a seu i al cap d'unes hores va poder-lo recuperar. Stone s'havia creat un perfil a l'app Bumble, que a diferència de la resta, només les dones són les que poden iniciar les converses quan es produeix una coincidiència, coneguda com a "match".