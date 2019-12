VÍDEO Patinada d'un avi que regala al seu net el «Mein Kampf» en lloc del «Minecraft»

MAIS IL A CONFONDU MINECRAFT AVEC LE LIVRE D'HITLER MEINKAMPF 💀💀💀 pic.twitter.com/dBKNdOqyi0 — DJALA (@DjalaShady) December 25, 2019

El Nadal està deixant diversos moments que, un cop compartits a les xarxes socials, s'estan convertint en virals com ara la situació viscuda d'aquest família el dia de Nadal desembolicant els regals. L'avi va confondre el videojoc Minecraft pel llibre del dictador Adolf Hitler, Mein Kampf. Sonen igual, però que no tenen res a veure.La reacció del que s'entén és el pare de la criatura és d'empipament, així com tant la cara del net en desembolicar el paquet com la de l'avi són de sorpresa, especialment aquest en adonar-se de la patinada. Tot i que, recrimina que li havia dit "Mein Kampf".En el vídeo el pare contrariat es veu com s'emporta el llibre davant l'estupefacció del nen que no entén res del que està passant.