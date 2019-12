VÍDEO Espectacular accident d'un camió a punt d'envestir diversos policies a Texas

Un camió va perdre el control i va estar a punt de provocar una desgràcia en una carretera de Lubbock, a Texas (Estats Units) el passat divendres. Va estar a punt d'envestir policies, així com periodistes, que eren al lloc per un xoc entre dos vehicles i que havia obligat a regular el pas de cotxes per la via.En les imatges, enregistrades pel canal local KCBD , es pot comprovar com, de sobte, apareix el camió, enduent-se un cotxe aturat per endavant i envaint el lateral de la carretera. Fruit de la velocitat acaba bolcant i els policies que hi ha la zona surten corrents i no els atropella per poc.Tot i que s'estan investigant les causes, si bé és cert que la densa boira al lloc podria ser un dels motius de l'accident.