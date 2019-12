Indignació amb la DGT per les recomanacions per millorar la seguretat dels ciclistes

@DGTes Tengo la bici revisada y conocimientos de sobra!! A ver que tal entonces .. Los conductores borrachos, drogados, distraídos, con móviles.. De vergüenza vuestro tweet — Nacor Burgos (@nacorburgos) December 7, 2019

Quien no ha fallecido alguna vez a causa de la rotura del desviador trasero... si es que... — koppenberg (@koppenberg3) December 7, 2019

EL PUTO DESVIADOR TRASEROOOOOOOO pic.twitter.com/YFIkxZLrD9 — Cristian (@angrypedales) December 8, 2019

Mueren no porque sus bicis no están bien mantenidas pero porque conductores sin empatia os van atropellando mientras miran el mobil, o adelantan sin cuidado sin que la dgt haga nada por los ciclistas (somos gente y nuestros hijos merecen tener padres) — Maldeamor (@AutumnAutist) December 7, 2019

Seré correcto y me diré que es un tuit desacertado.

Sabéis de sobra que los ciclistas fallecidos no lo son por un cambio mal engrasado o una cadena sucia. No pongáis la culpa en la víctima.

Y, de paso, ocuparos del correcto mantenimiento de las carreteras y limpieza de arcenes. — meteolivereta (@meteolivereta) December 8, 2019

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha publicat una sèrie de recomanacions cap al col·lectiu dels ciclistes, sobre la "importància" de la posada a punt de la bicicleta i els "coneixements" que han de tenir per "aumentar la seva seguretat" davant la pujada d'accidents mortals. Una iniciativa que se li ha girat en contra i ha despertat la indignació.Diferents usuaris han carregat contra la DGT per criminalitzar-los. Les piulades de molts han ironitzat sobre els accidents en què són culpables davant persones que van al volant drogats i beguts.Hi ha d'altres que han optat per publicar imatges o vídeos sobre envestides de turismes a ciclistes que roden per la carretera.