La sorprenent il·lusió òptica que fa aturar-se els conductors en un pas zebra

Il·lusió òptica als passos zebra de Tailàndia Foto: Europa Press

Tailàndia posa en marxa una solució creativa per reduir la quantitat d'accidents en què es veuen involucrats vianants. Consisteix en pintar passos de zebra "flotants" per obligar als conductors a fixar-s'hi dues vegades i aturar-se. Gràcies a la perspectiva i a la il·lusió òptica, qualsevol conductor que s'apropi a la zona pensarà que el pas zebra està enlairat.Els artífexs d'aquests projecte són un grup d'estudiants i voluntaris finançats amb diners del Banc d'Estalvis del Govern de Tailàndia. Pretenen fer que les carreteres siguin més segures per als vianants.