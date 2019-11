​Quantes cries de lleopard veus en aquesta fotografia?

Les quatre cries de lleopard. Foto: WWF Mongòlia

El lleopard de les neus és, sens dubte, un dels animals que millor sap camuflar-se en el seu entorn, tant per caçar com per protegir-se d'altres depredadors. El seu pèl grips, suau i excepcionalment dens, a més de servir-li d'abric, és el complement que el combina millor amb les rocoses muntanyes de l'Àsia Central, on habita.Allà mateix, a les muntanyes de Mongòlia, un fotògraf afiliat de WWF Mongòlia va comprovar de primera mà la capacitat d'aquests animals de passar desapercebuts en el seu entorn amb aquesta instantània, que després va compartir a Facebook.La pregunta va atraure l'interès dels usuaris de la xarxa social per localitzar-los, més com a repte que una altre cosa. N’hi ha quatre, els heu trobat? Aquí la solució:Tot i això, la intenció de WWF de compartir la foto era una altra. El fet que siguin quatre i no dues les cries que apareixen a la imatge és una curiositat en si mateixa.Normalment, els lleopards de les neus tenen una o dues cries, i rara vegada en tenen tres. Per tant, tenir-ne quatre és un fet més que excepcional i, segons els registres oficials de WWF Mongòlia, només hauria passat una altra vegada.La fundació explica que els pastors de la zona van ajudar el fotògraf a localitzar les cries, aprofitant que la mare de les cries havia sortit de cacera.Es calcula que queden uns 5.000 exemplars de lleopard de les neus en estat salvatge, encara que es desconeix la xifra exacte. O sigui, que es tracta d’una espècie en perill d’extinció.A sota, les cries amb la seva mare.