VÍDEO La surrealista conversa de Whatsapp entre una mare i la seva filla per un tatuatge de Bad Gyal

Explicar els tatuatges als pares i mares no és una tasca fàcil pels joves. Menys encara quan el significat dels símbols impregnats de tinta a la pell tenen a veure amb coses d'estricta modernitat. Una jove ha gravat la surrealista conversa amb la seva mare per explicar-li el seu nou tatuatge, que prové d'una de les cançons de la cantant catalana Bad Gyal.La conversa, a través del Whatsapp, s'ha fet viral en qüestió d'hores a Twitter, on la jove ha penjat el vídeo . La mare no entén la frase tatuada per la seva filla i assegura que no coneix a la cantant de Vilassar de Mar, a qui considera "mig reggaeton" sense cap mena de sentit.En un dels moments, la mare es tira un pet, que es pot escoltar perfectament en un dels àudios que ha gravat la seva filla. Aquest moment és un dels que més ha agradat la xarxa, que ja té desenes de milers de reproduccions. La cançó de la qual prové el tatuatge de la filla és aquesta.