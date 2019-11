Troben una dona momificada a casa seva, desapareguda des de fa 15 anys

Després de 15 anys desapareguda han trobat una dona de 78 anys momificada al lavabo de casa seva. Els fets han passat al districte de Ciudad Lineal de Madrid. Segons fonts de la policia espanyola, els familiars van denunciar que trobaven a faltar a la dona, i els agents van procedir a entrar al domicili.



No obstant això, els veïns ja feia temps que havien demanat que algú entrés a la casa perquè no l'havien vist des del setembre del 2004. Com que la porta estava tancada per dins i amb la clau posada, els bombers van accedir al pis per una finestra.



La sorpresa va arribar quan es van trobar la dona sense vida i momificada al lavabo. Segons publica El Mundo, el cos no s'havia descompost per la humitat i la ventilació de l'habitatge. D'aquesta manera s'havia momificat durant tots aquests anys.