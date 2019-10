VÍDEO En estat greu per una cornada el torero Gonzalo Caballero, parella de la neboda de Felip VI

Le seccionó la arteria femoral



El torero Gonzalo Caballero, parella de Victòria Frederica, neboda del rei Felip VI i filla de la infanta Elena, es troba en estat greu després de rebre una cornada aquest dissabte. Caballero es troba sedat i connectat a ventilació mecànica a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Sant Francesc d'Assís de Madrid, on ha hagut de ser intervingut en dues ocasions per la gravíssima cornada soferta aquest dissabte a la plaça de Las Ventas.L'informe mèdic que ha emès el centre hospitalari s'ha emès després que ahir va ser operat durant més de tres hores per reparar les lesions vasculars produïdes després de les cornada. Els metges també li van fer una exploració més profunda de la ferida i les seves trajectòries, que, segons el comunicat del servei mèdic de la plaça de toros, eren dues, una de 30 i una altra de 25 centímetres, que provocaven greus destrosses musculars i vasculars.Caballero presentava la femoral totalment seccionada, motiu pel qual l'equip cardiovascular de l'hospital de Sant Francesc d'Assís va fer especial èmfasi en aquesta vena, a més de reconstruir també les capes d'altres gots col·laterals danyats. El nervi ciàtic també preocupa l'equip mèdic, donat que estava molt tocat per una altra cornada que ja havia patit a la mateixa plaça a finals de maig, així com els possibles danys registrats al ronyó i altres òrgans.El torero va ser tractat d'entrada en l'infermeria per una cornada de 30 centímetres que li va produir destrosses en músculs com el quàdriceps, a més de contusionar la pala ilíaca esquerra. La segona cornada era de 25 centímetres, i secciona vena femoral i branques col·laterals, de pronòstic molt greu.