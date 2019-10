VÍDEO Impactants imatges d'un enorme avió de càrrega driblant els gratacels de Brisbane

In da move ! RAAF C-17 low pass at Brisbane River Fire Air Show

En les últimes hores s'han fet virals a través de les xarxes les imatges d'un enorme avió de càrrega sobrevolant l'espai entre els gratacels de la ciutat de Brisbane, Austràlia. Les instantànies són impactants i podrien resultar esfereïdores, però es tracta d'un espectacle. Concretament del Festival de Brisbane, un certamen d'art que se celebra cada any per aquestes dates a la capital de Queensland, i que tradicionalment culmina amb una exhibició aèria militar just abans del llançament de focs artificials.Aquest any, les forces aèries tenien preparat una rutina aèria amb un avió de càrrega C-17A Globemaster i un avió de combat Super Hornet F/A-18F a baixa altura sobre l'horitzó de Brisbane, arribant a estar a menys de 100 metres del terra, tal com es pot veure en el vídeo de Daily Mail que encapçala aquesta notícia.Malgrat el vertigen de les imatges, aquest tipus d'exhibicions de vol es planifiquen i s'assagen. Els pilots entrenen a un alt nivell posant a prova la seva habilitat per a realitzar tals maniobres. D'altra banda, la ruta està més que estudiada.