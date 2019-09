Quina és la diferència entre que el mòbil es mulli amb aigua dolça o salada?

Els mòbils tot i tenir certa resistència a l'aigua, cap d'ells és del tot submergible. De fet, per poca aigua que els caigui aquesta ja pot provocar alguna mena de curtcircuit i també problemes de corrosió a les peces del hardware. Tot i això, no és el mateix si el telèfon es mulla amb aigua dolça o salada.



Si l'aigua és salada, els problemes de corrosió seran pitjors i més ràpids pel contacte de la sal amb els metalls del mòbil. En canvi, si el telèfon es mulla amb aigua dolça, els efectes tardaran més a manifestar-se. No obstant això, sigui com sigui, cal actuar per eliminar tota l'aigua del seu interior i recuperar el telèfon.



Un dels trucs per fer-ho és submergint el telèfon en arròs i el més desmuntat possible. L'arròs el que fa és absorbir el líquid del telèfon i l'haurem de deixar més o menys estona en funció de l'aigua que li hagi caigut.



En canvi, no es recomana intentar assecar l'aparell amb assecadors o calentadors, ja que els seus efectes són contraproduents i podrien danyar, encara més, el telèfon.