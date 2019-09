VÍDEO Mor ofegat després de demanar-li matrimoni a la seva xicota sota l'aigua

La dita tan recorrent i que ha inspirat nombroses lletres cançons, "hi ha amors que maten", podria ser la definició del tràgic episodi viscut per una parella en un ressort de Tanzània. El jove volia sorprendre la seva xicota i li va demanar matrimoni d'una forma molt original, sota l'aigua.En el vídeo, que ha compartit la mateixa noia al seu perfil de Facebook , amb un missatge de gratitud i responent "Sí" a la pregunta en qüestió, es veu al jove nord-americà submergit a l'aigua, sense cap mena d'oxigen artificial i amb un paper a les mans, en el qual li declara tot el seu amor.El missatge ve acompanyat de l'anell, el qual mostra dins la capsa de rigor. Fa un gest que dona a entendre que va cap a on és ella, però no arriba, perquè va morir ofegat.