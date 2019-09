La factura d'un lampista a una anciana que s'ha fet viral

El lampista James Anderson Foto: Facebook

El gest d'obrir la bústia i trobar factures és un clàssic, potser alterat pels nous temps que en lloc de recollir-les físicament es fa amb un "clic" obrint el correu electrònic. Sigui com sigui, això no agrada, perquè toca gratar-se la butxaca. No si el remitent és un tal James Anderson, un lampista de Regne Unit, que s'ha fet viral per no cobrar per un servei fet a una dona de 91 anys.Anderson va reparar la caldera de la dona i la filla d'aquesta va compartir, a les xarxes socials, la factura, en què es detalla el servei prestat i que no se l'hi cobri "sota cap circumstància" i que l'empresa "l'ajudarà en tot el que sigui possible" les 24 hores del dia.La dona gran pateix de leucèmia i és una de les 2.000 persones beneficiades de la tasca que duu a terme aquest solidari lampista, que regenta Depher CIC, una companyia sense ànim de lucre i que fa tasques gratuïtes aquests col·lectius i aquells que tenen algun tipus de discapacitat.