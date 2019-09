VÍDEO Insòlita trobada amb una de les meduses més estranyes (i espectaculars) del món

Una de les meduses més estranyes que es coneixen ha estat filmada recentment a l'Oceà Pacífic. L'espècie, anomenada Deepstaria, va ser descoberta fa 50 anys i només s'han registrat una dotzena de trobades. No té tentacles punxants com d'altres meduses, però pot tancar l'obertura de la seva campana expansiva en forma de bossa, atrapant a qualsevol presa que hagi surat dins.El patró de malla geomètrica és una complexa xarxa de canals que condueixen de retorn al seu estómac en la part superior de la campana. Com la medusa pot aconseguir una gran grandària quan s'infla, aquests canals ajuden a distribuir els nutrients en tota l'extensió.La trobada es va produir a 790 metres de profunditat prop de les illes Baker & Howland.