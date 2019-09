VÍDEO Una impressionant anaconda de set metres sorprèn dos bussejadors en un riu del Brasil

Una anaconda de set metres de llarg va sorprendre amb la seva presència el mes de juliol passat a dos bussejadors en el riu Formoso, al Brasil. Bartolomeo Bove i el seu amic Juca Ygarape creuaven les aigües a la recerca d'algun exemplar d'aquesta serp quan es van trobar amb l'Anaconda Verda, la serp viva més gran del món. La trobada va quedar registrada per la càmera d'un dels dos homes i difosa recentment per l'agència de notícies Newsflare.En el vídeo, la serp de 90 quilos i set metres de llarg es passeja a plaer per la llera del riu, acostant-se de tant en tant a la càmera per a treure la llengua. Després de la viralització de les imatges, Bove va explicar als mitjans que els rius de l'àrea del Bonic són els únics llocs d'Amèrica del Sud on es poden trobar anacondes en aigües cristal·lines, la qual cosa fa possible bussejar amb elles."Com es mostra en les imatges, el comportament de l'anaconda -tranquil·la i pacífica- desmenteix el mite que és una criatura agressiva i violenta que pot posar en perill la vida de les persones", va detallar.L'Anaconda Verda pot arribar a créixer fins a nou metres i pesar fins a 250 quilos i rivalitza amb la pitó reticulada pel títol de la serp més gran del món.