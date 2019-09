​VÍDEO Els líders del PP, convertits en els atracadors de «La casa de papel»

Late Motiv ha convertit els líders del PP en els atracadors de La casa de papel. El programa d'Andreu Buenafuente ha fet una paròdia de la sèrie i els casos de corrupció del partit. D'aquesta manera, el PP es posa a la pell del grup de lladres més famós del moment en el tràiler La casa del PP. Cada polític té un nom que li va com l'anell al dit.Tot i que Aznar és el Professor, el cap del grup, per exemple, Pablo Casado és Aravaca, on suposadament va aconseguir un postgrau a Harvard; Esperanza Aguirre és Gènova, seu del PP i cas d'investigació; i Javier Maroto, Sotasalbos, municipi de Segòvia on es va empadronar per ser senador.