VÍDEO Lluita espectacular entre un elefant i un rinoceront per una mica d'aigua

Qui diu que els elefants són uns animals pacífics? Res més lluny de la realitat, si veuen afectat el seu hàbitat natural. Així es pot comprovar en un vídeo enregistrat l’any passat al Parc Nacional Kruger de Sud-àfrica.Un elefant s’aprova a un petit estanc a veure aigua. Al mig del camí es troba una femella rinoceront amb la seva cria. La mare no dubta en protegir el seu petit i s’encara a l’elefant.Els dos animals inicien llavors una espectacular baralla, on l’elefant surt com a guanyador. En un moment del vídeo, es pot veure com el rinoceront cau a terra i, finalment, marxa corrents.