VÍDEO Es fa viral un error de la sèrie del moment de Netflix i la plataforma tira d'ironia

Donde puedo conseguir una de esas copas que se rellenan solas #Elite2 #EliteNetflix pic.twitter.com/VI034OtdeM — Karen Aramburo (@KarenAramburo) September 7, 2019

Las copas de Lu son como sus zascas, no tienen fin. — Netflix España (@NetflixES) September 7, 2019

Lu es como tú el fin de semana, que antes de acabarse una copa ya tiene otra. Pero Lu las rellena con la mente porque hay clases y clases, queridos. pic.twitter.com/sMXzFqBfbX — Netflix España (@NetflixES) September 8, 2019

L’èxit de la sèrie Élite és indiscutible. La segona temporada de la producció espanyola de Netflix té molts ulls a sobre i, en les últimes hores, diversos espectadors s'han fixat en un error en una escena. NO ÉS CAP SPOILER.A l'escena assenyalada apareixen la Lu (Danna Paola) i la Nadia (Mina El Hammani). La primera sosté una copa amb beguda i se l'acaba d'un glop. Ara bé, la copa reapareix plena de nou i amb dues olives pocs segons després... en la mateixa escena. En el següent vídeo s'aprecia el curiós moment.Netflix, que destaca per la seva activitat i humor a les xarxes socials, no ha pogut evitar donar una resposta al tema. La plataforma ha optat, com no podia ser d'una altra manera, per l'humor i la ironia.