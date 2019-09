La xarxa esclata de riure per l'emoticona de WhatsApp que acabarà amb les fotos de genitals d'homes

y desde ese día, los hombres dejaron de mandar nudes https://t.co/xzSSYoOaGp — plussssssulp (@tommypluss) September 6, 2019

Android acaba con las fotopollas https://t.co/4F9YQ6nrVQ — Txikitxo (@txikitxo555) September 4, 2019

Mujeres, ya pueden responder a las fotowebos que le mandan de imprevisto. https://t.co/earruEnC6l — Jhorman (@JhorJo_) September 6, 2019

finally an appropriate response to dick pics. so grateful 🙌 https://t.co/zy8hAC8boK — Izzy (@IsabellBells) September 5, 2019

Todos sabemos para qué sirve este emoji https://t.co/N94sj8omCZ — Teferi (@TeferiMTG) September 6, 2019

WhatsApp va anunciar noves emoticones per aquest 2019. Una d'elles és l'anomenada Pinching Hand, que es fa servir per a suggerir que alguna cosa és petita o per indicar una quantitat reduïda i que ja està disponible al sistema Android10. En poques hores s'ha convertit en protagonista de moltes publicacions a la xarxa.I és que molta gent ha fet broma dient que serà la manera d'acabar amb alguns nudes indesitjats a WhatsApp, concretament amb les fotografies de penis.