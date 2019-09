VÍDEO Esbroncada impressionant de l'entrenador del Madrid de bàsquet a un jugador del planter

La bronca de Pablo Laso a Matteo Spagnolo: "¿Tu padre tiene dinero? Pues que te compre un balón. Si quieres seguir botando el balón, te compras uno" pic.twitter.com/lPgLFqtLUG — More Than A Game (@Pasion_Basket1) September 7, 2019

L'entrenador del Reial Madrid de bàsquet, Pablo Laso, és conegut per ser un tècnic amb caràcter. I així ho ha evidenciat en una bronca a un jugador del planter del club blanc, Matteo Spagnolo. Laso carregat contra l'egoisme d'Spagnolo per botar massa la pilota.El preparador basc ha fet servir la dita d'un altre entrenador per fer-li veure: "El teu pare té diners, doncs, que et compri una pilota". "Si vols seguir botant-la, te'n compres una. Has fet vuit bots per perdre dues pilotes", li ha recriminat.Després de la bronca, Laso calla durant deu segons, per afegir més tensió al moment. I reprèn, novament el fil, per acabar el temps mort dient-li: "Pots passar-la?". El Reial Madrid finalment ha guanyat el partit de pretemporada davant l'Unicaja per 69-76. Spagnolo hi ha contribuït amb cinc punts.