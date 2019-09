VÍDEO Un home caça un mòbil volador al Shambhala de Port Aventura

Hi ha qui perd els nervis en una muntanya russa, però també qui pot perdre molt més... un telèfon mòbil, per exemple.Això és el que li va passar a un usuari de la muntanya russa Shambhala, de Port Aventura,que assoleix velocitats que arriben als 135 km/h. Inaugurada al 2012, s'ha convertit en un dels reclams del parc situat entre Vila-seca i Salou.En el vídeo que s'ha compartit a les xarxes es pot veure com un usuari de l'atracció, entre crits i emocions diverses, de cop s'adona que hi ha alguna cosa volant cap a ell. Estira la mà, per davant, fins i tot, de la seva acompanyant, i atrapa l'objecte al vol: un telèfon mòbil.La resta del viatge el fa encara més eufòric, brandant el telèfon a l'aire i amb la il·lusió, se suposa, de poder-lo retornar al seu legítim propietari. No és el primer vídeo, però, que surt d'aquest parc temàtic i que compta amb emocions fortes en una muntanya russa. Al 2017, en la inauguració de Ferrari Land, un usuari va topar amb un colom en plena Red Force, la muntanya russa del parc, unes imatges que també van córrer com la pólvora per la xarxa.