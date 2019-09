Així és el primer filtre d'Instagram per als pits

Instagram té moltíssims filtres per a divertir-se a l’hora de fer stories. L’«app» et detecta la cara, t’aplica el filtre i tu t’hi distreus durant hores.L’artista Miranda Makaroff i la famosa marca Desigual han unit forces per crear el primer filtre per a pits i així evitar la censura que aplica Instagram als mugrons femenins.En realitat han creat tres filtres diferents: un amb rajos de l’arc de sant martí; un altre amb flors i l’últim amb cares de l’artista creadora, Miranda Makaroff.Aquesta artista és coneguda per ser ferma defensora del cos femení i del moviment “Free de Nipple” . Sap perfectament què és que Instagram censuri publicacions per mostrar els seus pits. Però a ella li sobra originalitat i creativitat, és per això que quan Instagram va donar la possibilitat a les marques de crear filtres propis per als seus usuaris, ella es va unir amb Desigual per crear aquests filtres anomenats Freedom.