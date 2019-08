Little Madeline sees a train for the first time!

So pure! Wish I could remember the first time I saw a train. 😊 pic.twitter.com/mc4rkwJchS — Angad (@angadadlakha) 29 d’agost de 2019

Recordeu la primera vegada que vau pujar en un tren? Qui segur que no oblidarà mai quan va veure un tren per primera vegada és la petita Madeline. El seu pare va gravar-la en un vídeo i el va publicar a les xarxes, que van al·lucinar amb l'adorable reacció de la nena. La petita està nerviosa, sorpresa i eufòrica per l'arribada del tren com si es tractés de l'arribada dels Reis d'Orient.El vídeo no és d'aquest 2019, sinó que té com a mínim uns vuit anys. Tot i això, un usuari de Twitter ha tornat a difondre el vídeo aquesta setmana i ha acumulat desenes de milers de reaccions i comparticions en menys de 48 hores. La il·lusió de la Madelaine ha tornat a inundar la xarxa.