Què té el número 6174 que el fa ser el més misteriós?

El 6174 pot semblar un número qualsevol, però no ho és. Tal com explica la BBC, són molts els matemàtics que l'anomenen el número màgic o el número misteriós. El motiu? Segueix aquests passos i ho entendràs.



1. Tria qualsevol número de quatre dígits que estigui format per, almenys, dos dígits diferents, per exemple 1234.



2. Organitza els dígits en ordre descendent, de més gran a més petit. En aquest cas quedaria 4321.



3. Ara organitza el número en ordre ascendent, de més petit a més gran: 1234.



4. Resta el número més petit –en ordre ascendent- al número més gran –en ordre descendent:



4321 – 1234 =3087



5. Ara repeteix els tres últims passos amb el resultat que has obtingut: organitza els dígits de 3087 en ordre descendent: 8730. Ara en ordre ascendent 0378, i fes la resta:



8730 - 0378 = 8352.



6. De nou, organitza en ordre ascendent i descendent els dígits del resultat, 8352, i fes la resta:



8532 - 2358 = 6174



A partir d'aquí veuràs que si tornes a repetir l'operació, el resultat no canvia, sinó que sempre és el mateix. Ho comprovem: 7641 - 1467 = 6174



Aquest fenomen es coneix com a constant de Kaprekar en honor al matemàtic que el va descobrir: Dattatreya Ramchandra Kaprekar. Segons la seva teoria, el nombre màxim de passos fins a obtenir el 6174 és de 7. És a dir, si no obtens aquest resultat després d'haver realitzat 7 operacions, és que t'has equivocat en algun moment.



Cal dir que aquest no és l'únic número amb aquesta "propietat", però sí el més conegut i sobre el qual se n'han escrit més coses. De fet, la constant de Kaprekar s'utilitza en escoles per ensenyar als nens a restar d'una manera entretinguda i divertida.