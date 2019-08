Me hizo el puto día jajajaja pic.twitter.com/OK3pOcIimP — 🖤 (@angellrive) August 23, 2019

Les bromes a les xarxes socials són un dels entreteniments més creatius, populars i divertits d'internet. Diverses plataformes com Twitter, Instagram o Tik Tok permeten als usuaris crear molts vídeos que acaben convertint-se en virals en poques hores o pocs dies. Un nou vídeo està envaint les xarxes aquests dies.Dos fills gasten una broma a la seva mare on fan veure que s'enrampen amb la corrent i això els provoca un accident del qual no saben com sortir-ne. En arribar la seva mare, els dos canvien la postura i es posen a ballar al que ella reacciona pegant-los amb la sabatilla. El vídeo ja té gairebé tres milions de visites només a Twitter i desenes de reacciones, tant de queixa com de diversió.