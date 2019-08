El curiós manual d'una neta que ensenya a la seva àvia a utilitzar el mòbil

Mi abuelita vive sola y yo vivo en otro país,así que hice una tipo guía a mi abuelita para que se enseñara a usar su primer cel ya que no tiene idea de nada, espero que le entienda👵🏽💕 pic.twitter.com/eC1qIHXAKD — ❁ Tabis ❁ (@TabahtaGonzalez) August 20, 2019

El món digital avança ràpid, i sovint les persones grans necessiten un cop de mà per posar-se al dia amb els últims avenços tecnològics. Això és el que ha exemplificat la usuària de Twitter @TabahtaGonzalez, que ha publicat el manual que ella mateixa ha elaborat per ensenyar com funciona el telèfon mòbil a la seva àvia.Així, la dona que viu sola només ha de seguir les recomanacions de la seva neta, a través d'una sèrie de notes, per saber com enviar missatges a través de WhatsApp, desbloquejar el telèfon o veure vídeos de Youtube.El tuit s'ha fet viral i ja supera els 19.000 retuits i més de 100.000 m'agrada.