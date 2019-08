La divertida reacció de la xarxa en descobrir com es titula en català l'obra «Mujercitas»

«Mujercitas» en catalán es «Donetes». Estoy living. pic.twitter.com/1NoH6flOLz — Iván (@IvanHoepetas) August 22, 2019

La publicidad está en todo, me cago en la leche. — Winchester (@el_winchest) August 23, 2019

después de saber que mujercitas se dice donetes estoy en en este mood pic.twitter.com/7zhvW8cp6G — eli (@Ninakupenda___) August 22, 2019

Me encanta el catalán — Panda Uzumaki 🇵🇹👓🏳️‍🌈 (@Nosoychochopan) August 23, 2019

Se escribe igual pero la pronunciación no tiene es diferente, cuando descubras que en italiano el burro es mantequilla y que el cazzo ( es una pene) y no un utensilio de cocina. — Joan BON:.👆🎗 (@JoanBon) August 23, 2019

L'escriptora nordamericana Louisa May Alcott va escriure a finals de la dècada dels 60 la popular obra Little Woman, traduïda en castellà com a Mujercitas i en català com a Donetes. És precisament la traducció en català la que s'ha convertit en viral a la xarxa en les últimes hores.Per què? Doncs perquè a finals d'any s'estrena una nova versió cinematogràfica de la novel·la i un usuari -que segurament buscava informació i que va topar amb la traducció catalana- va compatir-ho a Twitter. El que ha fet riure a la xarxa és que, exceptuant una "t", Donetes s'escriu igual que Donettes, el popular producte de brioixeria.La publicació original acumular milers de reaccions i comparticions. Llegides amb pronunciació castellana, sense vocals neutres, les dues paraules també sonarien exactament igual. És per això que molts usuaris han fet broma sobre la qüestió, tal com es pot veure a continuació.