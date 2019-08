VÍDEO La divertida felicitació d'uns avis que no saben utilitzar WhatsApp a la seva neta

Mis abuelos felicitandome sin saber usar whatsapp es lo mejor que me ha pasado por mi cumpleaños pic.twitter.com/Q5LmUObHue — la princesa de las hostias (@supersad_eva) August 19, 2019

La bretxa generacional es fa especialment present en qüestions de tecnologia. Mentre hi ha nens i nenes acabats de néixer que ja dominen una tauleta, hi ha avis i àvies, com els protagonistes d'aquesta història, pels quals representa una autèntica odissea felicitar l'aniversari a la seva neta a través de WhatsApp. El vídeo, compartit per la mateixa usuària, s'ha fet viral en poques hores i ja acumula milers de comparticions i comentaris.En el vídeo, gravat directament de la pantalla del telèfon mòbil, s'escolta com els avis intenten enviar una nota de veu. N'envien diverses, algunes d'elles en les quals només s'escolta soroll o algun comentari descontextualitzat. El matrimoni parla i intercanvia opinions sobre si estan aconseguint enregistrar correctament l'àudio o no.El vídeo ha despertat els somriures còmplices de milers d'usuaris de Twitter.