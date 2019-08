FOTOS Magnífic espectre de Brocken als Cingles de Tavertet

Espectre de Brocken. Foto: Emili Vilamala Espectre de Brocken. Foto: Emili Vilamala

Aquest dilluns la càmera del fotògraf Emili Vilamala ha captat aquest magnífic espectre de Brocken, per un moment doble, per sobre de la lleugera boira que hi havia aquest matí a prop dels Cingles de Tavertet (Osona).No et perdis les imatges:Es tracta d'un efecte òptic que es produeix sobretot quan un se situa per sobre dels núvols o a prop de bancs de boira. L'espectre de Brocken és el nom que rep l'ombra aparentment gran i magnificada d'un observador, projectada sobre les superfícies superiors dels núvols de l'altra banda del sol. L'efecte òptic produït en aquest espectre fa que l'observador només vegi la seva ombra i no la dels seus companys.El fenomen, rep el seu nom de la muntanya de Brocken, un pic de les muntanyes Harz d'Alemanya. De totes maneres, l'espectre pot ser observat en qualsevol vessant d'una muntanya amb boira o bancs de núvols, o des d'un avió o, com avui, des d'un globus. L'espectre de Brocken va ser observat i descrit per Johann Silberschlag el 1780,L'aparent magnificació de la mida de l'ombra és una il·lusió òptica que apareix quan l'observador considera que la seva ombra en els relativament propers núvols, està a la mateixa distància que els objectes de la terra llunyana que veu a través de la boira, forats en els núvols, o en comparació amb diferents punts de referència.L'ombra també cau sobre diverses gotes d'aigua situades a diferents distàncies de l'ull, la qual cosa confon la percepció de la profunditat. L'ombra magnificada pot semblar que es mou (a vegades de forma sobtada) a causa del moviment de la capa de núvols o variacions en la densitat dels mateixos núvols.