Un home mata a trets un cambrer a França per ser «massa lent» en fer-li un sandvitx

Un cambrer d'un restaurant Seine-Saint-Denis (Paris) va ser abatut a trets per un client que, segons apunten les investigacions policials que explica AFP, va considerar que el seu sandvitx "no estava preparat prou ràpidament".



Els fets van passar al voltant de les 21:00 hores de divendres quan els empleats d'aquest petit restaurant, situat als peus d'un edifici de la localitat Noisy-le-Grand, van trucar a la policia per alertar d'un client que havia disparat diverses vegades contra un dels cambrers.



Segons els testimonis, l'home va explotar a tenir "d'esperar que li fessin un sandvitx", segons l'agència France Press. L'atacant va abandonar els llocs dels fets i encara està en cerca i captura pels gendarmes francesos. Els veïns, segons apunta l'agència de notícies francesa, es queixen de l'increment de la criminalitat a la zona, que està a uns 15 km del centre de la ciutat.