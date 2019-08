en mi pueblo venden santos en una máquina dispensadora como os quedáis en pic.twitter.com/pe66IAL1n7 — annie 🤡 (@ohmyfiend) August 17, 2019

A les màquines de vending hi pots trobar qualsevol cosa. Els empresaris d'aquests negocis no tanquen la porta a cap mena de producte i així ho demostra el que explica una veïna de Linares, a Jaén, a través de les xarxes socials. En una piulada, @ohmyfriend detalla que al seu poble es poden comprar figures de sants i altres religiosos a través de la màquina expenedora que hi ha ubicada en un espai molt concorregut del municipi. Així ho explicava: "Al meu poble venen sants en una màquina expenedora. Com us quedeu eh?".Encara que sembli inversemblant, aquesta iniciativa va néixer de l'empresari Rafael Calzado Pérez va decidir instal·lar-la en un dels accessos de vianants de l'aparcament de la plaça de l'Ajuntament de Linares. La màquina va entrar en funcionament cap al juny d'aquest any.