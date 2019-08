VÍDEO Les brutals imatges sobre com es van gravar les escenes del tsunami a «Lo imposible»

This is how the tsunami scenes were filmed for The Impossible. pic.twitter.com/ojgI8EGSoE — JA Bayona (@FilmBayona) August 14, 2019

El director de cinema Juan Antonio Bayona ha compartit a les xarxes socials un espectacular vídeo en què es mostra com es van gravar les escenes de l'incendi de la pel·lícula Lo imposible. L'equip d'efectes visuals va utilitzar aigua real en tots els plans per afegir-hi realisme.En les imatges compartides pel director català s'aprecia com grans tancs d'aigua deixaven caure centenars de litres sobre els decorats per crear onades artificials. Un dels moments més impactants de la pel·lícula és quan es pot veure l'efecte devastador del tsunami, que ho devora tot al seu pas, des de l'aire. Per gravar aquesta escena es va construir una rèplica de resort en miniatura. Les imatges, que es poden apreciar en el següent vídeo, són realment brutals.