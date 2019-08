Critica un restaurant a TripAdvisor però se li gira dràsticament en contra i es fa viral

LOS CRÍTICOS NO PAGAN. pic.twitter.com/H4BmBJn9uQ — Comensal Enfurecido (@ComensalFurioso) August 10, 2019

L'expressió catalana "anar a cobrar i sortir amb deutes" és perfecta per descriure una història que va tenir lloc fa anys, però que s'ha tornat a fer viral a les xarxes socials en els últims dies. Els protagonistes són un client decebut amb el servei d'un restaurant i el mateix establiment. L'escenari: TripAdvisor. L'element viral: un gir de guió digne de M. Night Shyamalan.Un client va recórrer al conegut portal web de ressenyes per criticar una graellada de marisc, la qual va considerar "insípida", de mala qualitat i "molt mal preparada". Ara bé, en la seva valoració va obviar un detall important de la història que el restaurant es va afanyar a esmentar.En resposta a la ressenya, l'establiment va explicar que si bé és cert que els clients van mostrar el seu malestar amb l'àpat, just després van sortir a fumar i ja no van tornar. Van marxar sense pagar deixant un deute de gairebé vuitanta euros. "Tenim imatges de les nostres càmeres de seguretat i tenim també feta la denúncia pertinent a la comissaria de Santiago de Compostela", conclou el restaurant.