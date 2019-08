VÍDEO Espectaculars imatges d'un dron al quedar-se sense bateria

The Bryan Adams version pic.twitter.com/Z6NuiisG63 — Scott James (@imscottjames) August 10, 2019

A vegades els vídeos més virals són aquells que apareixen de manera més espontània. És el cas d'aquest vídeo que ja ha tingut més de 210.000 retuits a la xarxa amb versions de tota mena per tots els factors que acumula: drama, suspens o intriga.Es veu com el propietari d'un dron es llança a l'aigua per intentar salvar l'aparell que anava a caure al riu. Els usuaris de Twitter no han deixat escapar l'oportunitat de modificar la música amb versions de diferents artistes així com fer mofa de les braçades que fa el seu propietari o la crítica sobre els peixos morts que es veuen a la imatge.