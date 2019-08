Com hi veu una persona que té astigmatisme Foto: @UnusualFacts6

Com hi veu una persona que no té astigmatisme Foto: @UnusualFacts6

L'astigmatisme és present quan la còrnia està lleugerament corbada en lloc de ser completament rodona. Amb l'astigmatisme, la llum s'enfoca en diversos punts de la retina en lloc de només un punt. Segons l'Institut de Microcirurgia Ocular , l'astigmatisme és un defecte refractiu que provoca que les imatges s'enfoquin damunt la retina de manera distorsionada, cosa que afecta la visió tant de prop com de lluny.Aquesta irregularitat sol venir determinada genèticament, malgrat que també pot produir-se com a conseqüència de traumatismes, de malalties o després de certes intervencions quirúrgiques. Aquesta imatge que va fer-se viral en el seu moment demostra com hi veuen les persones que tenen astigmatisme i les que no.