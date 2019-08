Recullen firmes per impedir que C Tangana actuï a Bilbao

Una polèmica envolta el raper C Tangana pel contingut de les seves lletres. A través de la plataforma Change.org , està en marxa una campanya des d'aquest dijous que ja porta més de 9.000 signatures i que demana que el cantant no actuï a la Semana Grande de Bilbao per les seves lletres masclistes.A la demanda es posa d'exemple la canço Fácil, i lamenta que l'ajuntament del municipi l'hagi contractat per les festes populars més importants tot i que tenir aquestes lletres que, segons els col·lectius feministes i alguns partits, fan apologia de la cultura de la violació.