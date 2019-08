El senzill test que et dirà si la sèrie que estàs mirant és masclista

El test de Bechdel és un procediment que s'utilitza per avaluar la bretxa de gènere que pot existir en qualsevol obra artística. És a dir, és una prova que serveix per mesurar la presència de la dona en les pel·lícules, sèries... i determinar si aquestes tenen trets masclistes.El mètode d'avaluació és senzill: consisteix a fer-se un seguit de preguntes sobre el paper de la dona en l'obra que es vulgui analitzar:Si la majoria de respostes a aquesta pregunta és "no" estem davant d'una obra masclista que té la dona en un segon pla.Encara que pugui semblar que la majoria de les sèries que mirem passin aquest test sense problemes, el cert és que moltes no el superen. Així ho asseguren diverses pàgines especialitzades que s'han dedicat a aplicar la prova en diverses ficcions. Per exemple The Big Bang Theory, una de les produccions més exitoses dels últims anys, suspèn: la Penny és l'únic personatge femení de la sèrie fins a la quarta temporada.