FOTO Què volen dir els cartells amb el número 58 en aquest bar?

Estoy en un hotel cerca de Valencia que tienen el restaurante plagado de carteles con el numero 58. pic.twitter.com/U8yIXq4sR7 — Lex [+=••] (@castoret) August 6, 2019

Lo perturbador es que debo decir que está en una carretera que solo tiene naranjos, coyotes y moscas y mosquitos por doquier a 20km alrededor y la verdad es que no hay ni una puta mosca en el restaurante. — Lex [+=••] (@castoret) August 6, 2019

Té més de 2.300 retuits i 4.700 agradaments, i en la imatge s'hi veu un bar normal amb una peculiaritat que ha despertat la curiositat dels usuaris de Twitter: cartells amb el número 58. N'hi ha al mostrador, a la paret, a prop de la màquina de cafè, a la nevera... Què volen dir? Això és el que s'ha preguntat l'usuari que ha compartit la imatge i ha publicat al seu perfil, on ha assenyalat amb fletxes la presència d'aquest número imprès en DIN A4.Si bé podia semblar l'inici d'un fil de tuits o el començament d'una història d'investigació, el desenllaç ha arribat abans del que tothom es podia esperar i l'ha revelat el mateix usuari, que ha optat per preguntar als responsables del bar què volia dir el 58. La resposta? Per espantar les mosques. Es tracta d'una llegenda urbana, ja que diuen que el 58 s'assembla a una teranyina.