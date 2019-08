Harto de desesperarme trabajando, abro este hilo, a ver si queda claro de una vez. @TES_acoelojo @Due_Ambulnciera @EnfrmraSaturada pic.twitter.com/Gvc1qcK4pv — Hika Thoreau (@hika_thoreau) October 14, 2017

Si condueixes, és possible que alguna vegada hagis deixat avançar una ambulància que circulava just darrere teu. I segurament alguna vegada ha estat més fàcil que altres, el fet de permetre l'avançament. Doncs Hika Thoreau és infermer i a través de les xarxes ha compartit un decàleg de consells dirigit als conductors per facilitar la seva actuació en cas de veure que ve una ambulància. Aquest fil de tuits, de l'any 2017, s'ha tornat a viralitzar recentment.Des de no frenar en sec, no avançar per la dreta o no aturar-se en un revolt, amb deu simpàtics cartellets Thoreau explica com actuar en cas de veure un vehicle com el que condueix.