VÍDEO Rosalía es fica a la pell de la Julieta de Shakespeare pel calendari de Pirelli

El fotógrafo Paolo Roversi sobre cómo fue trabajar con Rosalía para el Calendario Pirelli: "Rosalía es maravillosa. Es una chica bellísima y con el calendario ha sido generosa, todo fuego".

Rosalía se une a Inés Sastre y Penélope Cruz como las únicas españolas en aparecer en el prestigioso Calendario Pirelli.

La cantant Rosalía ha estat una de les escollides per formar part del calendari Pirelli 2020, que aquest any se centra el el personatge de Julieta de William Shakespeare. La cantant de Sant Esteve Sesrovires compartirà protagonisme amb les actrius Emma Watson, Kristen Stewart o la cantant xinesa Chris Lee, entre altres."Shakespeare entén la tragèdia d'una manera singular i específica, i la tragèdia està molt present en el flamenc, i el flamenc és la meva principal inspiració quan faig música", explica Rosalía en el vídeo que ha compartit a les xarxes. En ell mostra com és una de les sessions de fotografies que està fent per al calendari amb el fotògraf Paolo Roversi.Concretament, el projecte d'enguany rep el títol de Looking for Juliet. En ell, es mostra el jove personatge en diferents escenes, i a Rosalía li ha tocat posar davant la imatge l'aire misteriós i amb tonalitats de flamenc que acompanyen la jove catalana.