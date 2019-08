La xarxa es burla de l'acord entre Renfe i La Lliga

Madre mia el Racing va a perder todos sus encuentros por incomparecencia. — Cantabrianball 🥜 (@cantabriaball) August 1, 2019

Pensadlo bien, todos los partidos que se jueguen en casa ya están automáticamente ganados por "ausencia" del rival... 😏 — Pedro D. (de vacaciones 🏖) (@Pedrodanielpg) August 1, 2019

Renfe i La Lliga de futbol han arribat a un acord de patrocini per la pròxima temporada. D'aquesta manera, tothom qui viatgi en AVE podrà gaudir de tots els partits de la competició i també dels principals partits de la Champions i l'Europa League.Però no han tardat les burles al lema escollit per la campanya de comunicació Renfe, "transport oficial" de La Lliga. El primer en fer-ho ha estat el club de futbol d'Extremadura que amb un sol emoticona ha obert la veda a comentaris i mofes al respecte.