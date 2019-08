Dues amigues acaben a l'UCI després de fer mil esquats

Fer esport és saludable però passar-se pot acabar sent un perill. Això és el que els ha passat a dues amigues xineses que van acabar hospitalitzades a l'UCI per intentar complir el repte de fer mil esquats. Cap d'elles volia perdre i això va fer que durant tres hores -i a través d'una videotrucada- les noies fessin aquest exercici de cames sense parar, segons informa Xina Press.



Una vegada van aconseguir els mil esquats, i veient que cap de les dues es rendia, van decidir parar. No obstant això, dies després van arribar les conseqüències, quan les joves van començar a tenir dolor a les cames fins al punt de no poder-les doblegar.



Les dues van anar a l'hospital on van diagnosticar-los una malaltia produïda per necrosi muscular que provoca l'alliberament a la circulació sanguínia de diverses substàncies que en condicions normals es troben a l'interior de les cèl·lules que componen el teixit muscular.



Davant la gravetat de la malaltia, que en alguns casos pot provocar la mort, les joves van ser ingressades a la Unitat de Cures Intensives. Ara, després de diverses setmanes hospitalitzades, ambdues comencen a recuperar-se.